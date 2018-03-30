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Девятнадцать липецких школьников стали лауреатами форума «Шаг в будущее»
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Девятнадцать липецких школьников стали лауреатами форума «Шаг в будущее» 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Шестеро школьников из Липецкой области получили дипломы первой степени Всероссийского форума молодежи «Шаг в будущее», сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
Молодые исследователи представляли результаты своей научной деятельности в форме докладов и макетных образцов на секциях: «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», «Естественные науки и современный мир», «Математика и информационные технологии», «Социально-гуманитарные науки в современном обществе».
"Дипломами Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» первой степени награждены шесть школьников, второй степени также шесть человек, третьей степени — семь юных липчан". — говорится в сообщении пресс-службы.
Двое учащихся центра дополнительного образования Липецкой области получили дипломы в номинации «Абсолютное первенство среди юных участников форума».
Ученица детского технопарка «Кванториум» и школы №70 получила самую значимую награду форума — большую научную медаль. Ее работа «Исследование влияния микроудобрений на прорастание семян культурных растений» признана лучшей в области естественных наук.
"Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, талантливых мальчишек и девчонок, которые скоро возьмут на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.
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