Девятнадцать липецких школьников стали лауреатами форума «Шаг в будущее»

Молодые исследователи представляли результаты своей научной деятельности в форме докладов и макетных образцов на секциях: «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», «Естественные науки и современный мир», «Математика и информационные технологии», «Социально-гуманитарные науки в современном обществе».

"Дипломами Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» первой степени награждены шесть школьников, второй степени также шесть человек, третьей степени — семь юных липчан". — говорится в сообщении пресс-службы.

Двое учащихся центра дополнительного образования Липецкой области получили дипломы в номинации «Абсолютное первенство среди юных участников форума».

Ученица детского технопарка «Кванториум» и школы №70 получила самую значимую награду форума — большую научную медаль. Ее работа «Исследование влияния микроудобрений на прорастание семян культурных растений» признана лучшей в области естественных наук.

"Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, талантливых мальчишек и девчонок, которые скоро возьмут на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России ", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев

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