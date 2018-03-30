Ещё
Команда района Люблино заняла третье место на соревнованиях по плаванию среди школьников и студентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Команда района Люблино заняла третье место на соревнованиях по плаванию среди школьников и студентов 

Управа района Люблино 55 минут назад
Фото: Управа района Люблино
Команда юных пловцов из школы №2121 имени Куркоткина, которая расположена в районе Люблино, взяла бронзу на турнире по плаванию среди учащихся школ казачьего кластера и студентов МГУТУ имени Разумовского на кубок ректора Первого казачьего университета. Об этом рассказали в администрации школы №2121.
— По итогам соревнований наша команда заняла третье место в эстафетном плавании 4х50 вольным стилем. Поздравляем победителей, — сказал представитель школы.
Напомним, что школа №2121 расположена по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)
Управа района Люблино: последние новости
В библиотеке на Краснодарской состоялся квест, приуроченный к Неделе детской книги Квест по способам кодирования информации прошел в одной из школ района Люблино Рейд «Народного контроля» состоялся в районе Люблино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена522
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»176
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию610
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги132
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
00:29
Отменить призыв в армию к 2020 году
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение