Команда района Люблино заняла третье место на соревнованиях по плаванию среди школьников и студентов

Команда юных пловцов из школы №2121 имени Куркоткина, которая расположена в районе Люблино, взяла бронзу на турнире по плаванию среди учащихся школ казачьего кластера и студентов МГУТУ имени Разумовского на кубок ректора Первого казачьего университета. Об этом рассказали в администрации школы №2121.

— По итогам соревнований наша команда заняла третье место в эстафетном плавании 4х50 вольным стилем. Поздравляем победителей, — сказал представитель школы.

Напомним, что школа №2121 расположена по адресу Ставропольская улица, дом 20. (мю)