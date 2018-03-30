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В Калининграде определились победители конкурсов профмастерства учитлей и воспитателей
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В Калининграде определились победители конкурсов профмастерства учитлей и воспитателей 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде в гимназии №22 подведены итоги конкурсов профессионального мастерства «Учитель года — 2018» и «Воспитатель года — 2018».
Об этом в Калининграде сегодня, 30 марта 2018 года, ообщила пресс-служба городской администрации, как там водится, не указав ни дату события (подведение итогов), ни период проведения конкурса.
Известно лишь, что всем 66 участникам конкурсов вручены благодарственные письма комитета по образованию.
15 финалистов конкурса «Учитель года — 2018» и 10 финалистов «Воспитатель года — 2018» были награждены дипломами комитета по образованию и памятными медалями.
Из 10 финалистов конкурса «Воспитатель года — 2018» победителями в номинациях стали:
— номинация «Педагог-исследователь» — Поцелуйко А. Б., воспитатель МАОУ СОШ № 29;
— номинация «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание» — Стравняк О. Н., воспитатель МАДОУ д/с № 132;
— номинация «Мастерство и вдохновение» — Бруховецкая Ю. Н., воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 136;
— номинация «На ступеньках успеха» — Петрушина Ж. О., музыкальный руководитель МАДОУ д/с № 20;
— номинация «Здоровье и творчество» — Энс Т. И., воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 121.
Из 15 финалистов конкурса «Учитель года — 2018» лауреатами стали: Маткова Е. В., учитель английского языка МАОУ гимназии № 22, Нефедьев М. А., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 24, Кришневская Е. О., учитель английского языка МАОУ СОШ № 33, Артёменко В. В., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 38, Лапшина Н. А., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 6.
Лауреаты и победители конкурсов также были награждены дипломами комитета по образованию и призами.
Из числа лауреатов и номинантов были определены победители и призеры, которым были вручены Почетные грамоты комитета по образования и денежные сертификаты. Ими стали.
В конкурсе «Воспитатель года — 2018»:
— призер конкурса (III место) — Стравняк О. Н., воспитатель МАДОУ д/с № 132;
— призер конкурса (II место) — Энс Т. И., воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 121;
— победитель конкурса — Поцелуйко А. Б., воспитатель МАОУ СОШ № 29 (дошкольный уровень).
В конкурсе «Учитель года — 2018»:
— призер конкурса (III место) — Лапшова Т. Н., учитель математики МАОУ ШИЛИ;
— призер конкурса (II место) — Жаркова М. А., учитель русского языка и литературы МАОУ лицея № 23;
— победитель конкурса — Вериногов А. Ф., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 50.
В подведении итогов конкурсов принимали участие: Т. М. Петухова, председатель комитета по образованию; Г. В. Гривусевич, к.п.н., начальник управления общего образования; Е. Н., Романенков, к.п.н., заместитель заведующего отделом по вопросам общего образования Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, заслуженный учитель Российской Федерации; Г. А. Гущина, д.п.н., профессор, заместитель директора Педагогического института БФУ им. И. Канта; Н. Ю. Никулина, к.и.н., доцент Педагогического института БФУ им. И. Канта; Н. А. Гасфорт, к.п.н., ректор негосударственного образовательного учреждения «Институт современного образования»; С. П. Громова, к.п.н., директор МАУ Методический центр, а также призеры и победители конкурсов прошлых лет — Ефремова Л. В., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 45, Н. В. Склярова, воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 50  С 29 марта 2018 года началась подготовка призеров и победителей к участию в региональном этапе конкурсов «Воспитатель года — 2018» и «Учитель года — 2018».
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