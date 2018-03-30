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Губернатор будет ежегодно отчитываться о состоянии культуры и образования
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Губернатор будет ежегодно отчитываться о состоянии культуры и образования 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Депутат ЗакСа Денис Четырбок выступил с инициативой обязать губернатора Петербурга ежегодно отчитываться перед Заксобранием о качестве условий оказания социальных услуг, сообщает «Мой район».
Комитет по законодательству Смольного утвердил данный законопроект.
В связи с этим будут внесены изменения в устав Петербурга и закон об оценке качества оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания.
Согласно законопроекту, губернатор города ежегодно обязан будет представлять в городской парламент отчет о результатах независимой оценки услуг в учреждениях культуры, образования, здравоохранения и социального обслуживания региона.
К рассмотрению доклада планируется привлекать представителей общественных советов и общественной палаты.
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