Губернатор будет ежегодно отчитываться о состоянии культуры и образования

Депутат ЗакСа Денис Четырбок выступил с инициативой обязать губернатора Петербурга ежегодно отчитываться перед Заксобранием о качестве условий оказания социальных услуг, сообщает «Мой район».

Комитет по законодательству Смольного утвердил данный законопроект.

В связи с этим будут внесены изменения в устав Петербурга и закон об оценке качества оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания.

Согласно законопроекту, губернатор города ежегодно обязан будет представлять в городской парламент отчет о результатах независимой оценки услуг в учреждениях культуры, образования, здравоохранения и социального обслуживания региона.

К рассмотрению доклада планируется привлекать представителей общественных советов и общественной палаты.