Российская конференция по дошкольному образованию пройдет под эгидой ЮНЕСКО

Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ECCE Conference), которая пройдет с 16 по 20 мая в Москве , получила генеральную эгиду ЮНЕСКО . Об этом сообщается на сайте организации.

«За 7 лет проведения конференции мы смогли добиться неплохих результатов в активизации международного обмена опытом в области дошкольного воспитания. Но эгида ЮНЕСКО — это признание. Признание российского мероприятия как экспертного, соответствующего самым высоким международным стандартам», — отметил председатель международного комитета и создатель конференции профессор Николай Веракса.

Проведение в России конференции под эгидой ЮНЕСКО призвано усилить интерес иностранных ученых, расширить международное взаимодействие в области исследований детства, укрепить и создать устойчивое основание для разработки совместных академических и научно-исследовательских программ.

В рамках мероприятия пройдет деловая программа: 25 научных секций по самым актуальным темам воспитания детей младшего возраста: цифровизация дошкольного образования, подготовка педагогических кадров, развивающая предметная среда, экологическое воспитание детей в интересах устойчивого развития и другие.