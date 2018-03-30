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Российская конференция по дошкольному образованию пройдет под эгидой ЮНЕСКО
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Российская конференция по дошкольному образованию пройдет под эгидой ЮНЕСКО 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ECCE Conference), которая пройдет с 16 по 20 мая в Москве, получила генеральную эгиду ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте организации.
«За 7 лет проведения конференции мы смогли добиться неплохих результатов в активизации международного обмена опытом в области дошкольного воспитания. Но эгида ЮНЕСКО — это признание. Признание российского мероприятия как экспертного, соответствующего самым высоким международным стандартам», — отметил председатель международного комитета и создатель конференции профессор Николай Веракса.
Проведение в России конференции под эгидой ЮНЕСКО призвано усилить интерес иностранных ученых, расширить международное взаимодействие в области исследований детства, укрепить и создать устойчивое основание для разработки совместных академических и научно-исследовательских программ.
Конференция пройдет в МГУ имени М. В. Ломоносова с 16 по 20 мая 2018 года. Она проходит уже седьмой год подряд при поддержке Министерства образования и науки РФ, Российской комиссии по делам ЮНЕСКО, Общественной палаты РФ. В конференции участвует более 1000 экспертов в области исследований детства из 35 стран и 75 субъектов РФ, представители профильных министерств и ведомств, более 2000 руководителей, методистов, педагогов.
В рамках мероприятия пройдет деловая программа: 25 научных секций по самым актуальным темам воспитания детей младшего возраста: цифровизация дошкольного образования, подготовка педагогических кадров, развивающая предметная среда, экологическое воспитание детей в интересах устойчивого развития и другие.
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