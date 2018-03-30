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Школьникам из Кузьминок показали возможности новейших технологий
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Школьникам из Кузьминок показали возможности новейших технологий 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
На выходных, 24 и 25 марта, ребята из 8–9 классов школы № 641 имени Сергея Есенина съездили в Технополис «Москва».
Там эксперты и преподаватели МГОК провели для них мастер-классы по направлению #FutureSkills. Школьникам показали возможности новейших технологий, познакомили их с робототехникой, графическим и промышленным дизайном и многими другими отраслями. Кроме того, дети узнали, каким образом технический прогресс влияет на современную экономику, и какие профессии, навыки и умения будут наиболее востребованы в будущем. (вт)
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