Школьникам из Кузьминок показали возможности новейших технологий 

На выходных, 24 и 25 марта, ребята из 8–9 классов школы № 641 имени Сергея Есенина съездили в Технополис «Москва».
Там эксперты и преподаватели МГОК провели для них мастер-классы по направлению #FutureSkills. Школьникам показали возможности новейших технологий, познакомили их с робототехникой, графическим и промышленным дизайном и многими другими отраслями. Кроме того, дети узнали, каким образом технический прогресс влияет на современную экономику, и какие профессии, навыки и умения будут наиболее востребованы в будущем. (вт)