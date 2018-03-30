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Завтра в Северном Бутове пройдут тренировочные экзамены
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Завтра в Северном Бутове пройдут тренировочные экзамены 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Это будут экзамены по иностранному языку (письменная часть) и обществознанию в форме ЕГЭ. Пройдут экзамены в школах №1174 и №2114.
В частности, в школе №1174 (ул. Феодосийская, д. 11) участниками тренировочного письменного экзамена по английскому языку должны стать 48 учеников.
Также известно, что участники экзамена в школе №2114 (ул. Куликовская, д. 3Б) начнут проверку знаний с самого утра — они соберутся в 9.15 по московскому времени.
Напомним самым забывчивым: каждый старшеклассник-участник экзамена должен иметь с собой паспорт, чёрную гелевую ручку и разрешение от родителей на самостоятельный уход после экзамена.
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