Преображенцы могут научиться народным промыслам

Программа обучения в воскресной школе при храме Преображения Господня на Преображенской площади включает творческие занятия.

Заниматься в школе могут и юные, и взрослые преображенцы. В программе — не только духовные дисциплины, но и занятия декоративно-прикладным творчеством и народными промыслами. В школе есть творческие мастерские по кружевоплетению на коклюшках и изготовлению батика. Воскресные уроки росписи по ткани дает член Союзов художников и дизайнеров России , стипендиат Государственной премии РФ в области искусства Елена Немешаева. Она — настоящий мастер своего дела. Именно Елена Немешаева реставрировала важную реликвию храма — знамя Преображенского полка, сделанное еще при Петре I в 1701 году.

Занятия батиком проходят по воскресеньям в 13.00. Уроки кружевоплетения на коклюшках тоже идут по воскресным дням — начало в 14.30.

Занятия совершенно бесплатные. Подробную информацию можно получить по телефону школы: +7 963 772-38-43.