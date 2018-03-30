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Преображенцы могут научиться народным промыслам
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Преображенцы могут научиться народным промыслам 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Программа обучения в воскресной школе при храме Преображения Господня на Преображенской площади включает творческие занятия.
Заниматься в школе могут и юные, и взрослые преображенцы. В программе — не только духовные дисциплины, но и занятия декоративно-прикладным творчеством и народными промыслами. В школе есть творческие мастерские по кружевоплетению на коклюшках и изготовлению батика. Воскресные уроки росписи по ткани дает член Союзов художников и дизайнеров России, стипендиат Государственной премии РФ в области искусства Елена Немешаева. Она — настоящий мастер своего дела. Именно Елена Немешаева реставрировала важную реликвию храма — знамя Преображенского полка, сделанное еще при Петре I в 1701 году.
Занятия батиком проходят по воскресеньям в 13.00. Уроки кружевоплетения на коклюшках тоже идут по воскресным дням — начало в 14.30.
Занятия совершенно бесплатные. Подробную информацию можно получить по телефону школы: +7 963 772-38-43.
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