Ещё
На северо‑востоке Москвы построят новое здание гимназии на 550 учащихся
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На северо‑востоке Москвы построят новое здание гимназии на 550 учащихся 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Новое здание гимназии №1518 на 550 учащихся построят на месте снесенного объекта на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
«В районе Останкино на северо-востоке Москвы по адресу улица Цандера, владение 3 появится новое здание гимназии № 1518 на 550 учащихся. Существующее здание школы снесут, и на ее месте построят современную четырехэтажную гимназию с большим спортивным и актовым залами, оснащенную современным учебным оборудованием», — сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас на объекте идут работы подготовительного периода. Ввод объекта в эксплуатацию планируется летом следующего года.
В школе будет предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями. Связь между этажами будет организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп появятся пандусы и тактильные указатели.
Облицовка здания планируется по системе вентилируемого фасада керамическими панелями в сочетании с витражным остеклением. На прилегающей территории оборудуют спортивную площадку.
«Всего до 2020 года в Москве планируется построить 76 объектов образования более чем на 32 тысяч мест: это 30 детских садов на 6795 мест, 17 пристроек к школам на 5800 мест, 29 школ на 19710 мест», — отметил Бочкарев.
РИАМО: последние новости
В Волоколамском районе проведут дополнительную диспансеризацию для детей День открытых дверей пройдет в летной школе‑интернате в Подмосковье 24 марта Опыт работы подмосковного педагогического класса представили на молодежном форуме
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена524
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»177
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию611
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги133
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
00:29
Отменить призыв в армию к 2020 году
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение