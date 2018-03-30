На северо‑востоке Москвы построят новое здание гимназии на 550 учащихся

Новое здание гимназии №1518 на 550 учащихся построят на месте снесенного объекта на северо-востоке Москвы , говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В районе Останкино на северо-востоке Москвы по адресу улица Цандера, владение 3 появится новое здание гимназии № 1518 на 550 учащихся. Существующее здание школы снесут, и на ее месте построят современную четырехэтажную гимназию с большим спортивным и актовым залами, оснащенную современным учебным оборудованием», — сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев

По его словам, сейчас на объекте идут работы подготовительного периода. Ввод объекта в эксплуатацию планируется летом следующего года.

В школе будет предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями. Связь между этажами будет организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп появятся пандусы и тактильные указатели.

Облицовка здания планируется по системе вентилируемого фасада керамическими панелями в сочетании с витражным остеклением. На прилегающей территории оборудуют спортивную площадку.

«Всего до 2020 года в Москве планируется построить 76 объектов образования более чем на 32 тысяч мест: это 30 детских садов на 6795 мест, 17 пристроек к школам на 5800 мест, 29 школ на 19710 мест», — отметил Бочкарев.