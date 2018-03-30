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Школьники из Кузьминок прошли курсы «Первой медицинской помощи»
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Школьники из Кузьминок прошли курсы «Первой медицинской помощи» 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
С 21 по 27 марта этого года ученики профильного 11 класса школы № 641 имени Сергея Есенина из Кузьминок проходили курс «Первая медицинская помощь» на базе Медицинского колледжа № 6.
— Будущие врачи получили удостоверения об окончании курса по оказанию первой медицинской помощи, — рассказал представитель администрации школы.
Отметим, что умение оказать первую помощь — элементарный, но очень важный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь.
Ребята научились делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, измерять давление, останавливать кровотечение и многое другое. (вт)
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