Школьники из Кузьминок прошли курсы «Первой медицинской помощи»

С 21 по 27 марта этого года ученики профильного 11 класса школы № 641 имени Сергея Есенина из Кузьминок проходили курс «Первая медицинская помощь» на базе Медицинского колледжа № 6.

— Будущие врачи получили удостоверения об окончании курса по оказанию первой медицинской помощи, — рассказал представитель администрации школы.

Отметим, что умение оказать первую помощь — элементарный, но очень важный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь.

Ребята научились делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, измерять давление, останавливать кровотечение и многое другое. (вт)