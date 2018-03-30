Региональный этап олимпиады профессионального мастерства прошел в Старой Купавне

В Старой Купавне будущих юристов испытали на прочность. Там прошел региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства.

В рамках всероссийской олимпиады профессионального мастерства студенты различных специальностей среднего профессионального образования соревнуются между собой за право быть замеченным будущими работодателями, самые талантливые получают рекомендации для участия в международных соревнованиях.

Специальности «юриспруденция» раньше не было в списке соревнований, но накануне заявку подали из Старой Купавны. Теперь местный колледж станет организатором всероссийского этапа олимпиады.

Сейчас у нас проходит на территории обособленного структурного подразделения «Старая Купавна» региональный этап — то есть участвуют студенты из Подмосковья . Вместе с нами два колледжа: Лыткаринский — филиал университета «Дубна», и Красногорский

— Татьяна Курило, заместитель директора колледжа «Энергия», руководитель ОСП «Старая Купавна».

Один из трех претендентов затем представит Московскую область на заключительном этапе всероссийской олимпиады. Соревнование проводится под наблюдением видеокамер, чтобы жюри при оценке было беспристрастным.

В Московской области участвует только одна специальность из трех возможных, в других регионах участвуют от 2–3 специальностей, ребята соревнуются, и кто-то один, набравший наибольшее количество баллов, является призером

— Татьяна Курило, заместитель директора колледжа «Энергия», руководитель ОСП «Старая Купавна».