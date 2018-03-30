Юные жители Войковского поучаствовали в химико-биологической викторине

В школе №1250 на Ленинградском шоссе стартовала «Неделя предметов естественнонаучного цикла».

Так, в среду, 28 марта, в образовательном учреждении провели научно-практическую конференцию «Чистый город — здоровые люди» для старшеклассников.

— Помимо этого, ребята и педагоги приняли участие в химико-биологической викторине, а также присоединились к другим интереснейшим и познавательным мероприятиям, — рассказали организаторы.

Как отметили в администрации школы, естественнонаучная неделя продлится до середины апреля. (ео)