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Юные жители Войковского поучаствовали в химико-биологической викторине
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Юные жители Войковского поучаствовали в химико-биологической викторине 

Управа района Войковский 33 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
В школе №1250 на Ленинградском шоссе стартовала «Неделя предметов естественнонаучного цикла».
Так, в среду, 28 марта, в образовательном учреждении провели научно-практическую конференцию «Чистый город — здоровые люди» для старшеклассников.
— Помимо этого, ребята и педагоги приняли участие в химико-биологической викторине, а также присоединились к другим интереснейшим и познавательным мероприятиям, — рассказали организаторы.
Как отметили в администрации школы, естественнонаучная неделя продлится до середины апреля. (ео)
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