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В МАИ студентам рассказали об уникальных магистерских программах в сфере IT
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В МАИ студентам рассказали об уникальных магистерских программах в сфере IT 

Управа района Сокол города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В Московском авиационном институте 27 марта состоялся день открытых дверей, посвященный новым программам IT-магистратуры. На мероприятие пришли более 200 студентов, которые в этом году заканчивают своё обучение по программам бакалавриата в МАИ и других технических вузах столицы.
«Новые программы магистратуры реализуются совместно с флагманскими российскими компаниями в области информационных технологий, — говорится на официальном сайте вуза. — Каждый из индустриальных партнёров МАИ представил собственную выставочную площадку, где гости мероприятия лично пообщались с представителями компании, узнали о преимуществах и особенностях магистратуры».
Кроме того, на мероприятии присутствовали представители подразделений МАИ, реализующих новые программы.
Набор на новые IT-программы магистратуры университета начнется этим летом. Всего будет открыто 80 бюджетных и коммерческих мест. (ео)
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