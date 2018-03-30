В МАИ студентам рассказали об уникальных магистерских программах в сфере IT

Московском авиационном институте 27 марта состоялся день открытых дверей, посвященный новым программам IT-магистратуры. На мероприятие пришли более 200 студентов, которые в этом году заканчивают своё обучение по программам бакалавриата в МАИ и других технических вузах столицы.

«Новые программы магистратуры реализуются совместно с флагманскими российскими компаниями в области информационных технологий, — говорится на официальном сайте вуза. — Каждый из индустриальных партнёров МАИ представил собственную выставочную площадку, где гости мероприятия лично пообщались с представителями компании, узнали о преимуществах и особенностях магистратуры».

Кроме того, на мероприятии присутствовали представители подразделений МАИ, реализующих новые программы.

Набор на новые IT-программы магистратуры университета начнется этим летом. Всего будет открыто 80 бюджетных и коммерческих мест. (ео)