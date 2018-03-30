О секретах изготовления папируса рассказали школьникам с Большой Академической

В школе №1576 на Большой Академической проходит масштабная «Неделя науки». В рамках тематического мероприятия третьеклассники посетили урок-экскурсию в Музее истории полиграфии, книгоиздания и МГУП имени Ивана Федорова

— Обучающиеся познакомились со многими музейными экспонатами, узнали, как изготавливают папирус, пергамент, как работает печатный станок, что такое литера, — прокомментировал представитель школы.

В конце урока учащиеся писали на глиняных дощечках и отвечали на вопросы экскурсовода. (ео)