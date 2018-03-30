Беломорская детская школа искусств получила субсидию на два баяна

Школа искусств имени А. Ю. Бесолова в Беломорске получит из бюджета республики почти 90 тысяч рублей на покупку инструментов.

Минкультуры Карелии отобрали детские школы искусств для предоставления субсидий из бюджета республики на покупку музыкальных инструментов.

Победителем стало муниципальное учреждение допобразования Беломорская детская школа искусств имени А. Ю. Бесолова. По информации министерства, учреждение получит субсидию в размере 89 042,5 рублей. На эти деньги в беломорской школе приобретут два баяна «Юпитер».