В финале конкурса «Учитель года — 2018» сразятся 8 нижегородских педагогов

В финале городского этапа конкурса «Учитель года — 2018», который пройдет в Центре развития творчества детей и юношества «Созвездие» Приокского района, сразятся 8 нижегородских педагогов. В торжественном открытии примет частие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин и директор департамента образования Ирина Тарасова

«Популярность конкурса «Учитель года» огромна: каждый год за звание лучшего учителя соревнуются десятки талантливых и творчески работающих педагогов Нижнего Новгорода. Сначала конкурсный отбор проходит на уровне городских районов, затем восемь победителей выходят в городской финал», — говорят в гордуме.

Победитель конкурса будет представлять Нижний Новгород на региональном этапе конкурса «Учитель года России».

Напомним, что в финал городского этапа конкурса вышли: