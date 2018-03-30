В финале городского этапа конкурса «Учитель года — 2018», который пройдет в Центре развития творчества детей и юношества «Созвездие» Приокского района, сразятся 8 нижегородских педагогов. В торжественном открытии примет частие председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин и директор департамента образования Ирина Тарасова.
«Популярность конкурса «Учитель года» огромна: каждый год за звание лучшего учителя соревнуются десятки талантливых и творчески работающих педагогов Нижнего Новгорода. Сначала конкурсный отбор проходит на уровне городских районов, затем восемь победителей выходят в городской финал», — говорят в гордуме.
Победитель конкурса будет представлять Нижний Новгород на региональном этапе конкурса «Учитель года России».
Напомним, что в финал городского этапа конкурса вышли:
Курбакова Ирина, учитель ИЗО МБОУ «Школа №5»;Иргалиева Наталья, учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 50»;Рябинина Вера, учитель русского языка и литературы МАОУ лицей №180;Корноухова Татьяна, учитель физики МБОУ «Школа №139»;Беспалова Людмила, учитель биологии МБОУ «Лицей №8»;Бударина Юлия, учитель английского языка МБОУ «Школа №134»;Выстороп Ольга, учитель английского языка МАОУ «Средняя школа № 151 с углубленным изучением отдельных предметов»;Лебедев Сергей, учитель физической культуры МАОУ «Школа №156 им. Б. И. Рябцева».