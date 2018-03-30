Министерства Науки и Культуры создадут мультфильмы по русской классике

Министерства Культуры и Науки предложили экранизировать важнейшие художественные произведения отечественной литературы для школьников. В Комитете Государственной Думы по культуре прошёл круглый стол на тему роли анимации в воспитании личности.

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации П. С. Зенькович сообщил, что Министерства планируют «создать новые анимационные шедевры, базирующиеся на произведениях, которые проходят в школе, чтобы их могли использовать учителя в учебной программе».

Директор Департамента кинематографии Минкультуры О. Б. Любимова рассказала, что «разработан проект, связанный с экранизацией важнейших художественных произведений отечественной литературы для школьников разных классов. Минобрнауки представило очень интересный список, он сегментирован по классам — с первого по четвёртый, с пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый», и добавила, что «рисовка мультфильмов будет меняться в зависимости от возраста детей».

Рисованную классику разместят в базе «Российской электронной школы» и будут использовать на уроках литературы.

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