Самых активных и спортивных студентов назвали в Вологде

Сергей Воропанов. Итоги конкурса среди студенческих общежитий «Активный в жизни — активный в спорте» подвели в областной столице. Победителем среди вузов стало общежитие № 7 ВоГУ. Среди средних учебных заведений звание абсолютного лидера получили студенты Вологодского областного медицинского колледжа. Поздравил команды Мэр Вологды

Конкурс среди общежитий проходил впервые. Организатор — Молодежный центр «ГОР. СОМ 35». Участники снимали видеоролики о деятельности студенческого совета в общежитии и выкладывали их в группу в своей социальной сети. Также молодые люди готовили визитные карточки о деятельности студенческого самоуправления в общежитии. Проходили спортивные состязания, а также интеллектуальный конкурс.

«Студенты, проживающие в общежитии — очень самостоятельные, активные, и нам было приятно видеть то, что они так откликнулись на этот конкурс: участвовали в интеллектуальных, спортивных и в командных состязаниях. Мы надеемся, что проведение подобного рода соревнований станет приятной традицией», — рассказала и. о. директора Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Яна Филиппова.

Интрига, кто выйдет в лидеры, сохранялась до последнего — все команды показали себя очень активно. При подведении итогов учитывались баллы по результатам всех этапов. В итоге абсолютным победителем среди вузов стала команда общежития № 7 Вологодского государственного университета.

«Я очень горжусь своим общежитием, потому что мы действительно команда. Когда, например, готовили видеоролик, мы просто ночами не спали. Собирались человек по 20 в комнате и сидели, придумывали сценарий. Было очень много идей. В итоге выбрали одну и по ней сделали наш фильм», — рассказала председатель студенческого совета общежития Светлана Паничева

Церемонию награждения провели в здании общежития ВоГУ. Для Мэра Вологды провели экскурсию, а также все вместе приняли участие в небольшой разминке под динамичную музыку.

«Вологодский университет — очень гостеприимный вуз, и мы всегда рады дружить с другими организациями. И очень правильно, что конкурс, посвященный здоровому образу жизни, проходил между общежитиями. Умение сделать свой дом красивым, уютным, чистым, и самому себя комфортно в нем чувствовать — это супермастерство, и как раз те команды общежитий, которые участвовали в этом конкурсе, они показали, что этим мастерством владеют», — сказал в приветственном слове и. о. ректора ВоГУ Вячеслав Приятелев.

Мэр Вологды наградил студентов, а также передал специальный бокс для обращений с символикой проекта «Мы — вологжане». С помощью него молодежь сможет направлять свои обращения городским властям. У активистов идей много. Вологодские студенты — самые активные жители Вологды, подчеркнул Мэр.

«Наша молодежь — позитивная и всегда проявляет активную жизненную позицию, участвует в городских событиях. Мы впервые провели конкурс на лучшее общежитие среди вузов и ссузов и видим, что этот опыт стал успешным, все прошло на потрясающем уровне. Ребята активно подключились к соревнованию и показали замечательные результаты», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Награды получили и победители каждого этапа. Абсолютным лидерам вручили сертификат на оборудование для спортивной комнаты. Всем остальным — призы и дипломы. Здесь же прозвучало предложение сделать конкурс ежегодным. Студенты идею поддержали.