Будущие инженеры из Отрадного научились собирать и калибровать 3D принтер и 3D сканер

Ученики школы № 1554 Максим Смеянов и Аркадий Шевыров приняли участие во Всероссийских инженерных играх в компетенции «Мейкертон» на площадке Департамента информационных технологий «ТемоЦентр». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята научились «с нуля» собирать и калибровать 3D-принтер и 3D-сканер, — рассказали в администрации школы.

По завершении мероприятия школьники получили сертификаты, дающие право участвовать в инженерных играх уже на среднем уровне — пайка и сборка электроники ЧПУ-станков. (вт)