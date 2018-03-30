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Будущие инженеры из Отрадного научились собирать и калибровать 3D принтер и 3D сканер
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Будущие инженеры из Отрадного научились собирать и калибровать 3D принтер и 3D сканер 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики школы № 1554 Максим Смеянов и Аркадий Шевыров приняли участие во Всероссийских инженерных играх в компетенции «Мейкертон» на площадке Департамента информационных технологий «ТемоЦентр». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята научились «с нуля» собирать и калибровать 3D-принтер и 3D-сканер, — рассказали в администрации школы.
По завершении мероприятия школьники получили сертификаты, дающие право участвовать в инженерных играх уже на среднем уровне — пайка и сборка электроники ЧПУ-станков. (вт)
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