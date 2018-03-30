Московским школьникам покажут виртуальные экскурсии в формате видео-360

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Трехминутные ролики виртуальных экскурсий учителя смогут встроить в урок. Учащиеся также смогут посмотреть эти записи самостоятельно. Видеоролики создали в Московском центре развития кадрового потенциала образования.

Всего в арсенале педагогов будет порядка 60 мультуроков и 50 виртуальных экскурсий. Они подойдут для уроков физики, химии, биологии, истории, русского языка и других предметов.