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Несколько школ на севере Тамбова начнут работать в две смены
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Несколько школ на севере Тамбова начнут работать в две смены 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ТАМБОВ, 30 марта, ФедералПресс. Сразу две школы на севере Тамбова перейдут на работу в две смены. Речь идет о Центре образования № 13 и школе № 31. Для этого директорам предстоит провести косметический ремонт и дополнительно закупить мебель для начальной школы. Такая ситуация связана с нехваткой мест из-за большого наплыва первоклассников, пишут местные СМИ. За последние пять лет их численность выросла на четверть. Такая тенденция будет складываться и дальше. Кроме того дополнительные первые классы будут открыты в школах № 24, 31, 36 и Центре образования № 13. В сентябре за парты должны сесть не менее 3600 первоклассников. Сейчас в 118 первых классах школ города обучается 3275 ребят.
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