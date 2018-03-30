Воспитанницы школы искусств из Выхина-Жулебина успешно выступили на конкурсе «Юный вокалист» 

В воскресенье, 25 марта, состоялся открытый зональный конкурс «Юный вокалист» учащихся ДШИ и учреждений культурно-досугового типа зоны методического руководства Московского областного музыкального колледжа имени Прокофьева, г. Пушкино.
В конкурсе приняли участие учащиеся класса академического сольного пения школы: Алина Чекирлан и Анастасия Козлова, занимающиеся под руководством преподавателя Елены Самсоновой и концертмейстера Екатерины Воробей.
По итогам конкурса Алина Чекирлан стала лауреатом III степени. (вт)