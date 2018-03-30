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Малыши из Вороновского выступили на творческом фестивале
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Малыши из Вороновского выступили на творческом фестивале 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: школа №2073
Ребята из образовательной площадки «Василек» школы №2073 поселения Ворононовское 29 марта поучаствовали в фестивале художественного творчества «Этот день мы приближали, как могли».
— Мероприятие было посвящено 75-летию Сталининградской и Курской битв. В этом году наши ребята выступили с музыкально-литературной композицией «О войне написано не все». Подготовка к фестивалю шла на протяжении нескольких недель. Мы рады, что дети смогли достойно выступить и получить памятные грамоты, — сообщили сотрудники образовательного учреждения.
Отметим, что состав команды шесть детей из средней возрастной группы.
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