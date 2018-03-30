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Школьники из Савелок создали робота для общения с детьми
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Школьники из Савелок создали робота для общения с детьми 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Тестирование «общительного» робота PinGO состоялось в «Реабилитационном центре для инвалидов с использованием методов физкультуры и спорта» Зеленограда. Оригинальное электронное устройство было разработано и собрано учащимися Школы №1557 района Савелки под руководством учителя информатики Белиовской Л. Г.
Робот предназначен для занятий с маленькими пациентами ГБУ «РЦИМФКиС». Он достаточно прост в использовании, привлекает внимание ребенка и помогает его фокусировать, а также способствует развитию коммуникативных навыков. Робот PinGO, успешно прошел тестирование, о чем был составлен соответствующий акт.
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