Школьники из Савелок создали робота для общения с детьми

Тестирование «общительного» робота PinGO состоялось в «Реабилитационном центре для инвалидов с использованием методов физкультуры и спорта» Зеленограда. Оригинальное электронное устройство было разработано и собрано учащимися Школы №1557 района Савелки под руководством учителя информатики Белиовской Л. Г.

Робот предназначен для занятий с маленькими пациентами ГБУ «РЦИМФКиС». Он достаточно прост в использовании, привлекает внимание ребенка и помогает его фокусировать, а также способствует развитию коммуникативных навыков. Робот PinGO, успешно прошел тестирование, о чем был составлен соответствующий акт.