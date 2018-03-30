Студенты СГОКа стали победителями отборочного этапа инженерного чемпионата

Студенты Старооскольского технологического института НИТУ МИСИС — участники программ профориентации Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) — стали победителями отборочного этапа Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Команда «Астенолит», в состав которой вошли студенты и стипендиаты Стойленского ГОКа, стала лучшей по направлению «Горное дело». Теперь ребятам предстоит выступить в финале, который пройдет в конце мая 2018 года в Москве

Для участия в отборочном туре студенческой команде СТИ НИТУ МИСИС необходимо было за десять дней решить инженерный кейс «Уголь Арктики» (концепция разработки разреза «Холодный») и защитить свои идеи перед экспертной комиссией, состоящей из представителей отраслевых компаний научных и образовательных организаций.

Для подготовки студентов к чемпионату Стойленский ГОК организовал специализированные тренинги, консультации лучших технических специалистов комбината по различным направлениям и сопровождение для поездки в Москву.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − федеральный кейс-чемпионат, в ходе которого студенты ведущих технических вузов России и ближнего зарубежья решают инженерные кейсы — практические задачи, основанные на реальных производственных ситуациях в компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В «Подобные конкурсы, в которых пробуют свои силы студенты базовых учебных заведений Стойленского ГОКа дают нам понимание того, насколько качество учебного процесса соответствует лучшим образовательным практикам. Победа ребят в этом чемпионате — показатель того, что их компетенции, квалификация соответствуют сегодняшним потребностям промышленного предприятия, в частности Стойленского ГОКа», — комментирует директор дирекции по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

2018 году заявки на участие подали более 4000 студентов из 52 вузов. Они соревнуются в шести отраслевых направлениях: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, электроэнергетика.

Цель Чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в ТЭК и МСК. В связи с этим в 2018 году все направления чемпионата объединяет общая тема «Развитие Арктики».