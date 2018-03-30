Минобрнауки призвало регионы усилить безопасность в школах и вузах после пожара в Кемерове

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Минобранауки направило во все регионы письмо с просьбой усилить меры безопасности в образовательных организациях. Об этом ТАСС сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.

Министерство образования направило во все регионы РФ инструктивное письмо по введению дополнительных мер безопасности в образовательных организациях", — сказала Фальковская.

Она добавила, что в отличие от торговых развлекательных центров, в детских садах, школах, колледжах и вузах ведется системная работа. «В образовательных организациях этот вопрос находится на особом контроле проверяющих органов. Как минимум перед началом учебного года это однозначно. И планово с определенной периодичностью в течение года идут проверки, достаточно много такого рода контролирующих событий», — отметила замдиректора.

По ее словам, в компетенции образовательных организаций — ежегодное проведение нескольких тренировок по пожарной и другим видам безопасности. «Иногда эти тренировки проходят под контролем Государственного пожарного надзора и, соответственно, там все идет с засеканием времени эвакуации и т.д. В обязанности администрации школ и вузов входит контроль за всеми средствами пожаротушения, проверка огнетушителей, это нормальная текущая работа», — заключила Фальковская.