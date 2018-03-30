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Минобрнауки призвало регионы усилить безопасность в школах и вузах после пожара в Кемерове
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Минобрнауки призвало регионы усилить безопасность в школах и вузах после пожара в Кемерове 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Минобранауки направило во все регионы письмо с просьбой усилить меры безопасности в образовательных организациях. Об этом ТАСС сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.
"Министерство образования направило во все регионы РФ инструктивное письмо по введению дополнительных мер безопасности в образовательных организациях", — сказала Фальковская.
Она добавила, что в отличие от торговых развлекательных центров, в детских садах, школах, колледжах и вузах ведется системная работа. «В образовательных организациях этот вопрос находится на особом контроле проверяющих органов. Как минимум перед началом учебного года это однозначно. И планово с определенной периодичностью в течение года идут проверки, достаточно много такого рода контролирующих событий», — отметила замдиректора.
По ее словам, в компетенции образовательных организаций — ежегодное проведение нескольких тренировок по пожарной и другим видам безопасности. «Иногда эти тренировки проходят под контролем Государственного пожарного надзора и, соответственно, там все идет с засеканием времени эвакуации и т.д. В обязанности администрации школ и вузов входит контроль за всеми средствами пожаротушения, проверка огнетушителей, это нормальная текущая работа», — заключила Фальковская.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек. Девять человек остаются в больницах, в том числе 11-летний мальчик.
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