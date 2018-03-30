Двум московским вузам запретили принимать студентов

Рособрнадзор наложил запрет на прием студентов в два частных московских вуза. У еще одного высшего учебного заведения приостановлена лицензия.

По результатам проводившихся с 23 по 30 марта проверок было принято решение отказать в приеме абитуриентов Институту социально-экономического прогнозирования и моделирования, а также Гуманитарному институту.

Кроме того, приостановлено действие лицензии Московского института банковского дела, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как известно, в случае аннулировании лицензии, вуз теряет право осуществлять образовательную деятельность.

При аннулировании или приостановке лицензии учредитель высшего учебного заведения обязан обеспечить перевод студентов в другие вузы с их письменного согласия, пишет издание.

Ранее запретили принимать студентов Московскому государственному гуманитарно-экономическому университету, петербургскому Институту телевидения, бизнеса и дизайна, а также Московскому институту телевидения и радиовещания «Останкино» и Первому московскому юридическому институту. Кроме того, была приостановлена лицензия Московского института иностранных языков.