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Двум московским вузам запретили принимать студентов
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Двум московским вузам запретили принимать студентов 

Ридус 1 час назад
Рособрнадзор наложил запрет на прием студентов в два частных московских вуза. У еще одного высшего учебного заведения приостановлена лицензия.
По результатам проводившихся с 23 по 30 марта проверок было принято решение отказать в приеме абитуриентов Институту социально-экономического прогнозирования и моделирования, а также Гуманитарному институту.
Кроме того, приостановлено действие лицензии Московского института банковского дела, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как известно, в случае аннулировании лицензии, вуз теряет право осуществлять образовательную деятельность.
При аннулировании или приостановке лицензии учредитель высшего учебного заведения обязан обеспечить перевод студентов в другие вузы с их письменного согласия, пишет издание.
Ранее запретили принимать студентов Московскому государственному гуманитарно-экономическому университету, петербургскому Институту телевидения, бизнеса и дизайна, а также Московскому институту телевидения и радиовещания «Останкино» и Первому московскому юридическому институту. Кроме того, была приостановлена лицензия Московского института иностранных языков.
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