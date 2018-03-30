Первое знакомство с предметом «Основы православной культуры»

В школах района Текстильщики прошли собрания, посвященные выбору одного из модулей (вариантов) преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет с 2012 года преподается в 4-х классах во всех школах страны по решению Министерства образования и науки Российской Федерации и при поддержке Русской Православной Церкви . В собраниях приняли участие родители учащихся, администрация школ, педагоги, классные руководители, а также представители православных приходов.

Родителям будущих четвероклассников рассказали о шести вариантах преподавания этого предмета. По закону родители сами должны выбрать, какой из модулей будут изучать их дети. О модуле «Основы православной культуры» в школах района вместе со своими помощниками рассказывал иерей Кирилл Краев, настоятель храма св. Андрея Боголюбского на Волжском. «В этом году наш храм принял участие в собраниях, проходивших в школах №№ 484, 641, 654, 687, 1367, 1421, 2010, 2088», — сообщил отец Кирилл.

В отдельных школах России предмет «Основы православной культуры» ведется уже почти 30 лет. Педагогами накоплен большой опыт преподавания этого предмета. С 2008-2009 учебного года во всех школах страны проводится Всероссийская олимпиада по «Основам православной культуры».

Цели и задачи преподавания «Основ православной культуры» — ознакомить школьников с историей, культурой и основными ценностями Православия — основной религии нашей страны. Сам предмет — светский, культурологический, преподавание ведется педагогами школы. Этот курс будет интересным и полезным и представителям других религий и кофессий, ведь они проживают в стране, сформировавшейся под влиянием Православия.

С каждым годом не только растет число выбравших «Основы православной культуры», но и повышается уровень преподавания предмета. Для педагогов, ведущих этот курс в школах, регулярно проводятся семинары, курсы повышения квалификации. В Юго-Восточном викариатстве такие курсы уже несколько лет действуют в Николо-Перервинском монастыре.