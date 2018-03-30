Уральских школьников научат брать кредиты

Чтобы изменить положение дел, федеральный минфин уже несколько лет ведет проект повышения уровня финансовой грамотности. Были выбраны 9 регионов, в которых реализуются программы обучения студентов, работающих граждан и пенсионеров основам финансовой грамотности. Ни один из регионов УрФО в их число не попал, тем не менее каждый из них просвещением жителей все же занимается.

Так, в Свердловской области действует один из тринадцати региональных центров повышения финграмотности. Он проводит обучение консультантов-методистов, которые должны нести финансовое просвещение в массы. Стать консультантом может любой человек с высшим образованием и желанием разобраться в теме. Обучение бесплатное, но взамен слушатель должен провести несколько семинаров для жителей своего города. Курсы длятся три месяца, набор идет в течение всего года. По словам руководителя центра Натальи Смирновой, за полтора года в регионе прошли обучение 259 человек.

463 педагога повысили квалификацию в региональном филиале РАНХиГС по дополнительной программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности». 16 школ области стали участниками проекта «Пилотные школы». Там для детей ввели специальные курсы. Еще 34 учебных заведения бесплатно получили пособия по этой теме.

Свердловская область и Банк России договорились вместе просвещать население

В конце 2017 года Свердловская область и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве, договорившись о совместной работе по повышению финансовой грамотности жителей региона. Она тоже будет нацелена на молодежь. «Запланировано проведение информационных кампаний, олимпиад, поддержка инициатив, направленных на создание и развитие образовательных проектов в этой области», — сообщает департамент информполитики губернатора.

А что делать тем, кто уже далек от студенческой скамьи, но в тонкостях личных финансов так и не разобрался? Для них вариант получить необходимую информацию — обратиться в один из консультационных пунктов Роспотребнадзора , которых в России уже 580. Их сотрудники специально обучены все тем же минфином, чтобы разъяснять людям их права и обязанности при заключении договоров с банками, микрофинансовыми организациями, страховыми компаниями и другими игроками рынка.

Челябинской области региональный центр финансовой грамотности еще в 2014 году был создан на базе местного филиала финансового университета при правительстве РФ . По словам замдиректора филиала по научной работе Ирины Кетовой, он проводит дополнительные занятия для школьников и студентов, а также тренинги для школьных учителей.

48 процентов жителей Среднего Урала обладают достаточными знаниями в области финансов

— В этом году мы стали региональным учебно-методическим центром по повышению финансовой грамотности. В планах — обучить 450 учителей-предметников. Кроме того, мы готовим проект «Финансовый лагерь» для школьников среднего звена, — рассказала «РГ» Кетова.

По ее оценкам, с 2014 года в семинарах и тренингах центра поучаствовало более восьми тысяч челябинцев. Весь прошлый год при филиале работала «Высшая школа для людей почтенного возраста». Лекции об основах пенсионного обеспечения, об управлении личным финансовым планом, о том, как распознать мошенников были среди слушателей особенно популярны.