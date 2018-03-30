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Победители конкурса эссе об Арктике из Южной Кореи выиграли гранты на стажировку в СВФУ
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Победители конкурса эссе об Арктике из Южной Кореи выиграли гранты на стажировку в СВФУ 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет объявил итоги конкурса эссе для южнокорейских студентов, победители которого получили гранты на стажировку в магистратуре учебного заведения, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.
"Победителями стали выпускник университета Университета Корё Юн Сон И и выпускник Университета иностранных языков Хангук Пак Минчжин". На данный момент идут переговоры, обсуждение условий стажировки. В перечень программ входят такие направления, как «Экономика», «Менеджмент», «Финансы и кредит». Также победители получают ежемесячную стипендию, оплату за проживание в общежитии СВФУ и медицинское страхование на весь период обучения", — говорится в сообщении.
Конкурс «Арктическая Якутия и Дальний Восток как регионы-партнеры Республики Корея» проводился с целью формирования у южнокорейских студентов более глубокого представления и знания о Дальнем Востоке России и самом крупном по территории субъекте РФ — Республике Саха, сообщили в вузе. Работы участников принимались с декабря прошлого года.
Конкурс проводится совместно с южнокорейским Институтом российских исследований Университета иностранных языков Хангук. Российско-южнокорейское сотрудничество динамично развивается по многим направлениям деятельности в области экономики, бизнеса, торговли, образования и науки, культуры и искусства. При этом возрастает роль межрегионального сотрудничества, в особенности с регионами Северо-Востока, Дальнего Востока РФ, отметили в университете.
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