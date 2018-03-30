Системе образования РФ не хватает бюджетных денег даже для минимального развития школ и вузов

Российскому правительству придется увеличивать бюджетные траты — не только на медицину и инфраструктуру, но и на образование. Об этом, как пишет газета

"Ведомости" , сказано в докладе центра экономики непрерывного образования ИПЭИ-РАНХиГС.

В документе отмечается, что на образование сейчас выделяют 3,6% ВВП. При экономическом росте более 2% в год этих денег будет уже недостаточно даже для минимального развития школ и вузов.

Так, денег на высшее образование будет выделяться меньше, а оно и так недофинансировано. Студентов все меньше из-за демографической ямы и, если не увеличивать расходы в расчете на каждого, развиваться будут в лучшем случае 100-120 вузов, полагают авторы доклада. При этом колледжи в регионах превратятся в ПТУ или нужно будет сокращать финансирование школ и детских садов.

Кроме того, российским регионам не хватает финансирования на развитие среднего профессионального образования при том, что спрос на него только растет. Согласно статистике, в колледжи и училища поступают 41% девятиклассников и 17% одиннадцатиклассников, рассказала одна из авторов доклада Татьяна Клячко. По ее мнению, нужно развивать колледжи в составе вузов и финансировать их из федерального бюджета. Эксперты советуют на уровне среднего профессионального образования увеличить расходы на образование до 4,4% ВВП к 2024 году. Это помогло бы ликвидировать в школах третью смену и разгрузить вторую, создать центры занятости и развить поддержку подростков и молодежи в трудных ситуациях.

Чтобы выполнить план правительства по увеличению числа иностранных студентов в вузах в три раза, расходы на образование необходимо увеличивать уже на 4,6%. Если к этому добавить программы раннего развития детей и непрерывного образования взрослых, то потребуется увеличение хотя бы на 4,9% ВВП.