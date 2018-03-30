Петрозаводские школьники стали призерами викторины по французскому

Языковая игра-викторина прошла для учеников 5 — 11 классов. Всего в ней приняли участие 35 школьников.

Пресс-служба администрации Петрозаводска сообщает, стали известны итоги дистанционного конкурса по французскому языку «Простое и сложное: пословицы, загадки, эссе».

Языковая игра-викторина прошла для учеников 5 — 11 классов. Всего в ней приняли участие 35 школьников.

Первое место заняла Анастасия Белова из 6 класса Шуйской средней общеобразовательной школы (учитель Ирина Смирнова ), а остальные призовые места — у учеников из Петрозаводска.

Второе место у восьмиклассницы из средней общеобразовательной школы № 27 с углубленным изучением отдельных предметов Анны Крохиной (учитель Елена Антропова). Третью ступень почета заняли: Валерия Штанова (10 класс «Ломоносовской гимназии», учитель Наталья Лаврухина) и ученики 27 школы — восьмиклассница Иляна Немерич и пятиклассник Артем Новокурский — также воспитанники Елены Антроповой.

Организаторами викторины выступили Институт иностранных языков ПетрГУ совместно с петрозаводской «Ломоносовской гимназией» и городским «Центром развития образования».