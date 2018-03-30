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Петрозаводские школьники стали призерами викторины по французскому
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Петрозаводские школьники стали призерами викторины по французскому 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Языковая игра-викторина прошла для учеников 5 — 11 классов. Всего в ней приняли участие 35 школьников.
Пресс-служба администрации Петрозаводска сообщает, стали известны итоги дистанционного конкурса по французскому языку «Простое и сложное: пословицы, загадки, эссе».
Языковая игра-викторина прошла для учеников 5 — 11 классов. Всего в ней приняли участие 35 школьников.
Первое место заняла Анастасия Белова из 6 класса Шуйской средней общеобразовательной школы (учитель Ирина Смирнова), а остальные призовые места — у учеников из Петрозаводска.
Второе место у восьмиклассницы из средней общеобразовательной школы № 27 с углубленным изучением отдельных предметов Анны Крохиной (учитель Елена Антропова). Третью ступень почета заняли: Валерия Штанова (10 класс «Ломоносовской гимназии», учитель Наталья Лаврухина) и ученики 27 школы — восьмиклассница Иляна Немерич и пятиклассник Артем Новокурский — также воспитанники Елены Антроповой.
Организаторами викторины выступили Институт иностранных языков ПетрГУ совместно с петрозаводской «Ломоносовской гимназией» и городским «Центром развития образования».
По материалам: ptzgovorit.ru
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