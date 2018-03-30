Ещё
Рособрнадзор запретил прием студентов в столичный Гуманитарный институт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рособрнадзор запретил прием студентов в столичный Гуманитарный институт 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Рособрнадзор за неисполнение предписаний в установленные сроки запретил прием студентов в столичное АНО ВО «Гуманитарный институт», сообщает пресс-служба ведомства.
Также запрещен прием в Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования, расположенный в Московской области.
«За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в АНО ВО «Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования» и АНО ВО «Гуманитарный институт», — говорится в сообщении.
Рособрнадзором также приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО «Московский институт банковского дела».
Агентство «Москва»: последние новости
Рособрнадзор запретил прием студентов в столичный Гуманитарный институт Демонстрационный экзамен по программам дополнительного образования прошел в Москве О.Васильева: Доля молодых ученых в России превышает 40%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»64
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек109
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию562
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ340
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»48
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
00:29
Ряд катков продлит работу
Новости Москвы Общество
00:27
Движение транспорта ограничат
Новости Москвы
00:35
Определена судьба найденного в Москве львенка
Новости Москвы
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
01:04
Шнурова обвинили в домогательствах
Шоу-бизнес
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:50
Космическую ракету напечатают на 3D принтере
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение