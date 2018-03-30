Рособрнадзор запретил прием студентов в столичный Гуманитарный институт

Рособрнадзор за неисполнение предписаний в установленные сроки запретил прием студентов в столичное АНО ВО «Гуманитарный институт», сообщает пресс-служба ведомства.

Также запрещен прием в Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования, расположенный в Московской области

«За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в АНО ВО «Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования» и АНО ВО «Гуманитарный институт», — говорится в сообщении.

Рособрнадзором также приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО «Московский институт банковского дела».