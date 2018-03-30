Около 80 медиков подали заявки на первую международную олимпиаду по нейрохирургии в Тюмени

ТЮМЕНЬ , 30 марта. / ТАСС /. Около 80 студентов российских и зарубежных медицинских вузов подали заявки на участие в первой международной олимпиаде по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области , которая пройдет в Тюмени 3 и 4 апреля, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Около 80 студентов медицинских вузов России и ближнего зарубежья подали заявки на участие в первой международной олимпиаде по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области. Состязания пройдут на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 3-4 апреля", — сообщили в пресс-службе правительства.

На первом этапе эксперты оценят теоретические знания студентов по нейрохирургии и анатомии, владение английским языком, решение задач. Во второй, практический этап пройдут 20 лучших участников. В нем участникам предстоит провести пластику нерва, уточнили в пресс-службе.

"Студенты, не прошедшие во второй тур, станут слушателями курса лекций от ведущих российских и зарубежных нейрохирургов — Альберта Суфианова, Сергея Дыдыкина (Сеченовский университет), Луиса Борбы ( Бразилия ), Катсуми Такизавы ( Япония ). По итогам второго тура будут объявлены три победителя, которые получат сертификаты на бесплатное обучение на кафедре нейрохирургии МГМУ им. И. М. Сеченова", — добавили в пресс-службе.

По словам организаторов, в перспективе, олимпиада станет традиционной. «Олимпиада в перспективе станет традиционной. Ее цель — выявление талантливых студентов, которые, пройдя обучение у нас, станут высококлассными специалистами», — добавил заместитель главного врача по перспективному развитию Федерального центра нейрохирургии Тюмени, профессор Андрей Машкин.