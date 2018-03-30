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Около 80 медиков подали заявки на первую международную олимпиаду по нейрохирургии в Тюмени
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Около 80 медиков подали заявки на первую международную олимпиаду по нейрохирургии в Тюмени 

ТАСС 2 часа назад
ТЮМЕНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Около 80 студентов российских и зарубежных медицинских вузов подали заявки на участие в первой международной олимпиаде по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области, которая пройдет в Тюмени 3 и 4 апреля, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.
"Около 80 студентов медицинских вузов России и ближнего зарубежья подали заявки на участие в первой международной олимпиаде по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области. Состязания пройдут на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 3-4 апреля", — сообщили в пресс-службе правительства.
Заявки подали медики из 20 городов — Астрахань, Архангельск, Бишкек, Гродно, Донецк, Екатеринбург, Ижевск, Краснодар, Москва, Назрань, Нижний Новгород, Пермь, Рязань, Самара, Самарканд, Санкт-Петербург, Симферополь, Смоленск, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск.
На первом этапе эксперты оценят теоретические знания студентов по нейрохирургии и анатомии, владение английским языком, решение задач. Во второй, практический этап пройдут 20 лучших участников. В нем участникам предстоит провести пластику нерва, уточнили в пресс-службе.
"Студенты, не прошедшие во второй тур, станут слушателями курса лекций от ведущих российских и зарубежных нейрохирургов — Альберта Суфианова, Сергея Дыдыкина (Сеченовский университет), Луиса Борбы (Бразилия), Катсуми Такизавы (Япония). По итогам второго тура будут объявлены три победителя, которые получат сертификаты на бесплатное обучение на кафедре нейрохирургии МГМУ им. И. М. Сеченова", — добавили в пресс-службе.
По словам организаторов, в перспективе, олимпиада станет традиционной. «Олимпиада в перспективе станет традиционной. Ее цель — выявление талантливых студентов, которые, пройдя обучение у нас, станут высококлассными специалистами», — добавил заместитель главного врача по перспективному развитию Федерального центра нейрохирургии Тюмени, профессор Андрей Машкин.
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