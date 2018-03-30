Пенсионеров и школьников научат финансовой грамотности 

Для осуществления данного проекта разработали методический материал. Центробанк Карелии проводит программу по финансовой грамотности населения республики. Известно, что работу в этой области Национальный банк ведет уже 5 лет. В 2016 году между Банком России и Министерством образования было подписано соглашения о взаимодействии в этом направлении. В ноябре и декабре прошлого года были подписаны перечень мероприятий по реализации программы, которые позволят приобщить детей к финансовой грамотности. Для этого педагогов обучат особенностям преподавания новой дисциплины.
Интерес к финансовой грамотности среди образовательных учреждений возрос,
— отмечают сотрудники банка России. По их словам в этом году петрозаводские школы активно идут на взаимодействия. В качестве пилотного проекта в Ломоносовской и Финно-угорсокй школах будут включены учебники «Основы финансовой грамотности».
Предполагается, что они помогут школьникам разобраться, как управлять деньгами: зарабатывать, тратить, сберегать, инвестировать, рассчитывать бюджет. Университетский лицей и Общеобразовательная школа №29 самостоятельно представит план уроков. Также в этом году Банк России начнет сотрудничать с дошкольными учреждениями Карелии. Не оставят без внимания и людей в возрасте. Карелию включили в число 25 регионов, где пенсионеры смогут пройти обучение и получить новые знания и умения. Образовательная программа включает в себя 4 раздела: экономия, услуги, современные технологии и защита от мошенников. Местом проведения уроков планируют сделать Национальную библиотеку, центр «Исток», Пенсионный фонд и другие общедоступные организации. Пока проект расчитан на 50 человек, датой проведения станет 3 квартал.
По материалам: ptzgovorit.ru