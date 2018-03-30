В школах Югры появятся новые учебники по мансийскому и хантыйскому языкам

В школах Югры к началу нового учебного года появятся новые учебники мансийского языка для начальных классов. В 2019 году — по хантыйскому языку. Об этом сообщили на заседании комитета по социальной политике в думе Югры.

Как сообщает ugra-news, учебники будут разрабатываться в рамках исполнения закона о языках коренных малочисленных народов севера.

Отметим, что в следующем году начнется разработка учебников и для учащихся средней школы. Также возможно, что некоторые школьные дисциплины, такие как труды и физкультура, будут преподавать на языках коренных народов.