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В Орле открывается школа народных ремесел
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В Орле открывается школа народных ремесел 

РИА 57 46 минут назад
Фото: РИА 57
Орловский краеведческий музей начинает новый проект, который позволит орловцам научиться делать интересные сувениры. Помогут в этом опытные мастера.
В школе будут проходить уроки по лепке глиняных игрушек, плетению из лозы, конструированию фольклорных кукол из ткани, шерсти, лыка. Программа рассчитана на разные возрастные группы, начиная с пяти лет. Занятия начнутся с апреля и будут проходить по июнь. Первый урок состоится 7 апреля. Занятия запланированы на субботу или воскресенье.
Стоимость занятий и время проведения можно уточнить на сайте музея и в социальной сети ВКонтакте. Дополнительную информацию сообщат по телефонам 50-98-58, 47-13-91.
Сообщение В Орле открывается школа народных ремесел появились сначала на РИА 57.
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