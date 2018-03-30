В Орле открывается школа народных ремесел

Орловский краеведческий музей начинает новый проект, который позволит орловцам научиться делать интересные сувениры. Помогут в этом опытные мастера.

В школе будут проходить уроки по лепке глиняных игрушек, плетению из лозы, конструированию фольклорных кукол из ткани, шерсти, лыка. Программа рассчитана на разные возрастные группы, начиная с пяти лет. Занятия начнутся с апреля и будут проходить по июнь. Первый урок состоится 7 апреля. Занятия запланированы на субботу или воскресенье.

Стоимость занятий и время проведения можно уточнить на сайте музея и в социальной сети ВКонтакте. Дополнительную информацию сообщат по телефонам 50-98-58, 47-13-91.