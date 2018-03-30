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На Урале ректор-единоросс просит заранее предупреждать о желающих поступить в вуз детях однопартийцев
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На Урале ректор-единоросс просит заранее предупреждать о желающих поступить в вуз детях однопартийцев 

pasmi.ru 47 минут назад
Ректор Уральского государственного экономического университета и член президиума политсовета свердловского отделения «Единой России» Яков Силин обратился к однопартийцам с просьбой заранее предупредить его, если их родственники захотят поступить в вуз.
Предупредил и … поступил?
«Объявление-просьба-обращение. Впереди окончание школы, что касается тех, кто хочет поступить: племянники, дети — я должен знать заранее. Надеюсь, все всё понимают. Я говорю серьезно: иногда приходят в июне, почти. Все всё слышали», — заговорщицки обратился Силин к коллегам на заседании регионального политсовета 29 марта, сообщает Znak.com.
После заседания Яков Силин объяснил, что сделал сообщение однопартийцам исключительно в информационных целях. «Конечно, исключительно в информативном. А то потом начинают задавать вопросы, когда вся информация прошла, когда надо подавать документы и делать это уже поздно. Сейчас в воскресенье в трех-четырех вузах день открытых дверей был параллельно. Кто-то успел в одно место прийти, а сюда не успели», — прокомментировал он.
В то же время Силин добавил, что вся информация по поступлению также размещена на сайте — так что интересующиеся этим вопросом могут удовлетворить этот интерес в интернете.
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