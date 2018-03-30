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После кемеровской трагедии депутаты предложили запретить решетки на окнах школ и детсадов
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После кемеровской трагедии депутаты предложили запретить решетки на окнах школ и детсадов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
МОСКВА, 30 марта, ФедералПресс. Члены «Справедливой России» предложили ввести запрет на установку не открывающихся решеток на окнах детских садов и школ. Проект предложения уже готов.
Протокольное поручение депутаты хотят передать комитету по безопасности с тем, чтобы он обратился с соответствующей просьбой в правительство РФ. По словам справедливоросов, в связи с последними трагическими событиями люди стали больше внимания обращать теме пожарной безопасности детей. На днях одному из депутатов партии пришли два обращения из Екатеринбурга. В них говорилось, что на многих детсадах и школах устанавливаются решетки, которые нельзя снять.
Запрет на установку несъемных решеток на школах, ПТУ, детских домах, детсадах и яслях был утвержден приказом Гособразования СССР в 1989 году. Однако несколько лет назад приказом Минобрнауки было определено, что эти правила более не подлежат применению.
Напомним, что пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в минувшее воскресенье. Согласно последним данным число пострадавших выросло до 76. Накануне родственники погибших организовали митинг и требовали отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева.
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