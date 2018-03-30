В Нижнем Тагиле загорелся вуз

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 30 апреля, ФедералПресс . Пожар произошел на четвертом этаже вуза, на Красногвардейской. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В этот момент в здании находилось 72 человека, 58 из которых — студенты.

На место пожара прибыло 42 спасателя МЧС на 10 пожарных машинах, а также 3 звена газодымозащитной службы. На месте развернули штаб пожаротушения.

Пожар потушили за 22 минуты, все студентов и преподавателей эвакуировались. Сейчас эксперты устанавливают причины пожара. Пострадавших нет. Отмечается, что вовремя разобраться с пожаром позволила автоматическая сигнализация.