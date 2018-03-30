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Рособрнадзор запретил еще двум вузам принимать студентов
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Рособрнадзор запретил еще двум вузам принимать студентов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил принимать студентов двум частным вузам и приостановил действие лицензии ещё у одного, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По результатам проведённых проверок, с 23 по 30 марта за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещён приём в Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования и Гуманитарный институт в Москве.
Кроме того, Рособрнадзором приостановлено действие лицензии Московского института банковского дела.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
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