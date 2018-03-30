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Российская экономическая школа примет участие в КЭФ
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Российская экономическая школа примет участие в КЭФ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Российская экономическая школа уже несколько лет принимает участие в Красноярском экономическом форуме. КЭФ зарекомендовал себя как хорошая площадка для экспертных дискуссий, и в этом году мы ожидаем плодотворной работы в рамках нескольких сессий», — сказал Шломо Вебер.
В частности, специалисты РЭШ примут участие в обсуждении и разработке концепции проекта «Енисейская Сибирь». По мнению ректора Российской экономиыеской школы, в работе над проектом может помочь опыт Дальнего Востока, где уже проводится интенсивная оценка индекса человеческого капитала, и в этой работе РЭШ также намерена принять активное участие.
«Одна из интересных инициатив «Енисейской Сибири» (в рамках проекта, который был представлен на сессии 22 марта в Москве — создание Центра технологического превосходства в алюминиевом производстве. Очень важно, чтобы между университетами и корпорациями выстраивалась связь. Это может стать настоящим драйвером развития региона», — подчеркнул Шломо Вебер.
Ректор РЭШ также примет участие в работе круглого стола «Цифровая экономика регионов — как осуществить переход?», который запланирован в программе КЭФ.
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