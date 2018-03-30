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Лесосибирскую школу оштрафовали за антисанитарию
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Лесосибирскую школу оштрафовали за антисанитарию 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В частности, проверяющие обнаружили, что в школе не проводились мероприятия по дератизации, то есть по борьбе с крысами. Не были должным образом оформлены медицинские книжки сотрудников школы: не было сведений о проведении прививок и результатов медицинских обследований. Состояние школьных помещений и оборудования также не соответствовали требованиям санитарного законодательства. Были выявлены и другие нарушения.
По итогам проверки школу оштрафовали на 30 000 рублей.
Руководство школы оспорило постановление Роспотребнадзора в суде, но суд оставил его без изменений.
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