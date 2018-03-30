Лесосибирскую школу оштрафовали за антисанитарию

В частности, проверяющие обнаружили, что в школе не проводились мероприятия по дератизации, то есть по борьбе с крысами. Не были должным образом оформлены медицинские книжки сотрудников школы: не было сведений о проведении прививок и результатов медицинских обследований. Состояние школьных помещений и оборудования также не соответствовали требованиям санитарного законодательства. Были выявлены и другие нарушения.

По итогам проверки школу оштрафовали на 30 000 рублей.