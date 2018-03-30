В Якутске открылась школа межэтнической журналистики

Молодые журналисты и студенты из Якутска научатся писать тексты на межэтническую тематику в рамках курса Гильдии межэтнической журналистики, организуемой при поддержке фонда президентских грантов. Они научатся писать тексты, обсудят актуальные проблемы миграции, взаимодействия СМИ и власти, рассказала ТАСС куратор школы межэтнической журналистики, руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики в Якутске Кира Курилова.

«Записались более десяти человек, в основном это студенты отделения журналистики филфака СВФУ, а также молодые журналисты. Школа в Якутске открылась при поддержке Института гуманитарных исследований СО РАН , Министерства по развитию гражданских инициатив региона. Лекции будут читать также победители зонального этапа и Всероссийского конкурса «СМИротворец» — журналисты. Перед курсантами выступят специалисты Роскомнадзора ФСБ , а также Федеральной миграционной службы, активное участие примут и национальные общины города при Доме дружбы народов республики», — рассказала Курилова, отметив, что занятия продолжатся четыре месяца.

По словам организаторов, слушатели познакомятся с этикой журналиста, работающего с этнической тематикой, обсудят актуальные проблемы миграции, взаимодействия СМИ и власти. В программе школы лекции с приглашенными экспертами, телемосты с регионами-участниками школы.

Школа межэтнической журналистики проводится одновременно по единой программе «Альтернатива языку вражды в российском медиа-пространстве» в 25 регионах страны. Из городов Дальнего Востока школа организована только в Якутске, добавила собеседница агентства.

За время обучения слушатели научатся готовить журналистские материалы разных жанров для разных видов СМИ, побывают на фестивалях и конференциях, получат возможность наработать опыт в профессии. Курс организован Гильдией межэтнической журналистики с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.