Посольство КНР передало в дар казахстанскому вузу лингафонный кабинет для изучения китайского языка

Астана , 29 марта / Синьхуа / — На кафедре китайской филологии Евразийского национального университета в Астане сегодня состоялась презентация лингафонного кабинета для изучения китайского языка. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Лингафонный кабинет, преподнесенный в дар посольством КНР Казахстане , оснащен по последнему слову техники. Посол КНР в Казахстане Чжан Ханьхуэй заявил, что это только начало сотрудничества. "Мы будем делать больше для преподавателей и студентов. Установим контакты с китайскими вузами для того, чтобы вы больше посещали их и читали лекции", — сказал дипломат на презентации.

Как подчеркнула первый проректор Евразийского национального университета Асемгуль Молдажанова, знаменательное событие состоялось благодаря совместным усилиям по продвижению китайской культуры, языка и литературы. Вуз планирует открыть представительство в Юго-Западном университете Китая, создать специальности по изучению китайского и казахского языков, экономики и туризма.