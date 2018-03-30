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Посольство КНР передало в дар казахстанскому вузу лингафонный кабинет для изучения китайского языка
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Посольство КНР передало в дар казахстанскому вузу лингафонный кабинет для изучения китайского языка 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Астана, 29 марта /Синьхуа/ — На кафедре китайской филологии Евразийского национального университета в Астане сегодня состоялась презентация лингафонного кабинета для изучения китайского языка. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Лингафонный кабинет, преподнесенный в дар посольством КНР в Казахстане, оснащен по последнему слову техники. Посол КНР в Казахстане Чжан Ханьхуэй заявил, что это только начало сотрудничества. "Мы будем делать больше для преподавателей и студентов. Установим контакты с китайскими вузами для того, чтобы вы больше посещали их и читали лекции", — сказал дипломат на презентации.
Как подчеркнула первый проректор Евразийского национального университета Асемгуль Молдажанова, знаменательное событие состоялось благодаря совместным усилиям по продвижению китайской культуры, языка и литературы. Вуз планирует открыть представительство в Юго-Западном университете Китая, создать специальности по изучению китайского и казахского языков, экономики и туризма.
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