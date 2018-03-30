Детей Абрамовича, Фридмана и Тинькова могут исключить из британских школ 

Британия против детей российской элиты
В разгар скандала с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери британские власти решили заняться проверкой чистоты денег, вложенных в английские активы олигархами и чиновниками из России. Однако, как стало известно из неофициальных источников, санкции против нечестно заработанных и всплывших на берегах туманного Альбиона средств могут коснуться и детей российских родителей. Логика понятна — образование в Великобритании стоит недешево. Как пишет Ura.ru, один семестр в средней школе стоит в среднем 10 тысяч фунтов стерлингов (свыше 800 тысяч рублей). О том, что данную инициативу уже обсуждают, агентству подтвердили сразу несколько источников.
«Британские эксперты, с которыми мне довелось пообщаться, подтверждают, что подготовительные обсуждения, пока неофициальные, уже идут в парламенте страны», — рассказал Ura.ru директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.
Насколько такая инициатива может быть реализована, остается вопросом, поскольку все упирается в британское право. В то же время парламентарии могут поинтересоваться источниками финансирования обучения детей, и тут далеко не у каждого родителя получится с достоинством отчитаться.
«Люди опасаются, что они отдадут детей на учебу, а их потом оттуда попросят. Пока никаких указаний не поступало, но люди переживают», — рассказал Ura.ru на условиях анонимности глава одного из российско-британских агентств, занимающихся помощью в поступлении в английские учебные заведения.
Над кем навис «дамоклов меч»?
Как писала в январе «Преступная Россия», сейчас в Великобритании получает образование единственный сын Михаила Фридмана, совладельца и председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», Александр Ожельский, родившийся в 2000 году. Он учится в престижной частной школе Kent School. Там Саша подружился с Пашей, сыном другого участника списка Forbes Олега Тинькова, и они вместе работают над IT-проектами.
В Лондоне живут и две дочери другого совладельца консорциума «Альфа-Групп» — Германа Хана. Старшая дочь, 23-летняя Ева, уже окончила лондонский колледж Saint Martins, сейчас изучает историю искусств в Courtauld Institute of Art. А ее младшая сестра, 17-летняя Элеонора, все еще учится в одной из престижных частных школ.
Дочь хозяина «Челси» Романа Абрамовича Софья сейчас обучается менеджменту в Royal Holloway University of London. Стоимость учебы в год колеблется в диапазоне 1,3–1,4 млн рублей, пишет «Новое время».
Любят английское образование и представители российского артистического бомонда. Так, актриса Нонна Гришаева отправила в одну из британских частных школ дочь от первого брака с актером и музыкантом Антоном Деровым Анастасию. Сейчас девушка продолжает образование в Лондонском университете на факультете графики и иллюстраций, сообщает «Преступная Россия».
Уехали учиться в Великобританию и Эрика Кикнадзе, приемная дочь телеведущего и шоумена Ивана Урганта, а также падчерица певца Стаса Михайлова Ева. Она поступила в King’s College London.
Британскую частную школу окончил и внук Аллы Пугачевой. Сейчас младший сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте Дени Байсаров поступил в один из английских университетов, изучает основы бизнеса.
Успешные выпускники
Опасность не закончить учебу в Великобритании уже не грозит огромной массе детей российских чиновников и олигархов, получивших там первоклассное образование. Так, нечего бояться сыну сенатора Елены Мизулиной Николаю, который с 2002 по 2003 год учился в Оксфорде гуманитарным наукам. В том же университете обучался на политолога Дмитрий Андреевич Брежнев-Мамут — внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и пасынок миллиардера Александра Мамута, пишет «Новое время».
Саид Гуцериев, сын владельца «РуссНефти» Михаила Гуцериева, получил там же степень на факультете геологии и археологии. Училась все в том же Оксфорде дочка предпринимателя Олега Тинькова Дарья.
Оксфорд был интересен дочери одного из богатейших российских миллиардеров Геннадия Тимченко Наталье, которая изучала там английскую литературу. Вторая дочка Тимченко, Ксения Франк училась в Шотландии, в University of Edinburgh.
Дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова и дочь вице-премьера Александра Хлопонина Любовь в свое время закончили Лондонскую школу экономики — London School of Economics. А вот Лондонский колледж искусств Courtauld Institute of Art дал образование и сыну вице-премьера Игоря Шувалова Евгению.
В Regent’s University London в начале 2000-х получал высшее образование сын влиятельного олигарха Бориса Ротенберга Роман. Там обучалась Екатерина, дочь олигарха Леонида Федуна, тесно связанного со спортом. А вот ее брат Антон учился в другом университете Соединенного королевства — University of Surrey.
И это далеко не полный перечень российских чиновников и олигархов, оплативших образование своих чад в Великобритании.
Вперед, за английским образованием!
Если британские привереды попросят детей российских олигархов и чиновников уехать на родину доучиваться, то наша страна утратит одну из лидирующих позиций среди получающих британское образование иностранцев. Как свидетельствует газета «Ведомости», Россия вышла в число лидеров по количеству детей, поступивших в частные школы в Великобритании. Ссылаясь на данные консалтинговой компании Knight Frank, издание пишет, что с 2005 по 2017 год российских детей там стало больше на 77%: в 2005—2006 годы в частные английские школы поступили 343 ребенка из России, а в 2016—2017 годы — 608.
Всего в частных школах Великобритании сейчас обучаются более 3 тыс. россиян. Это пятое место в мире после Китая (7900 школьников), стран Европы (7200), Гонконга (4900) и США (3500). Однако новые поступления наших граждан в последний год заметно снизились по сравнению с 2015—2016 годами (753 человека), отмечает компания: по этой динамике Россия похожа на Испанию, Таиланд, Малайзию и Нигерию.
Как временное рассматривает уменьшение числа поступивших россиян в английские учебные заведения газета «Таймс», на которую ссылается интернет-издание «Планета», полагая, что это произошло в результате санкций и резкого падения рубля. Как сообщает Британское сообщество частных школ-интернатов, количество заявлений от россиян сегодня в два-три раза больше, чем в прошлом году.