Детей Абрамовича, Фридмана и Тинькова могут исключить из британских школ

Британия против детей российской элиты

В разгар скандала с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери британские власти решили заняться проверкой чистоты денег, вложенных в английские активы олигархами и чиновниками из России . Однако, как стало известно из неофициальных источников, санкции против нечестно заработанных и всплывших на берегах туманного Альбиона средств могут коснуться и детей российских родителей. Логика понятна — образование в Великобритании стоит недешево. Как пишет Ura.ru, один семестр в средней школе стоит в среднем 10 тысяч фунтов стерлингов (свыше 800 тысяч рублей). О том, что данную инициативу уже обсуждают, агентству подтвердили сразу несколько источников.

«Британские эксперты, с которыми мне довелось пообщаться, подтверждают, что подготовительные обсуждения, пока неофициальные, уже идут в парламенте страны», — рассказал Ura.ru директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов

Насколько такая инициатива может быть реализована, остается вопросом, поскольку все упирается в британское право. В то же время парламентарии могут поинтересоваться источниками финансирования обучения детей, и тут далеко не у каждого родителя получится с достоинством отчитаться.

«Люди опасаются, что они отдадут детей на учебу, а их потом оттуда попросят. Пока никаких указаний не поступало, но люди переживают», — рассказал Ura.ru на условиях анонимности глава одного из российско-британских агентств, занимающихся помощью в поступлении в английские учебные заведения.

Над кем навис «дамоклов меч»?

Как писала в январе «Преступная Россия», сейчас в Великобритании получает образование единственный сын Михаила Фридмана , совладельца и председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», Александр Ожельский, родившийся в 2000 году. Он учится в престижной частной школе Kent School. Там Саша подружился с Пашей, сыном другого участника списка Forbes Олега Тинькова , и они вместе работают над IT-проектами.

В Лондоне живут и две дочери другого совладельца консорциума «Альфа-Групп» — Германа Хана . Старшая дочь, 23-летняя Ева, уже окончила лондонский колледж Saint Martins, сейчас изучает историю искусств в Courtauld Institute of Art. А ее младшая сестра, 17-летняя Элеонора, все еще учится в одной из престижных частных школ.

Дочь хозяина «Челси» Романа Абрамовича Софья сейчас обучается менеджменту в Royal Holloway University of London. Стоимость учебы в год колеблется в диапазоне 1,3–1,4 млн рублей, пишет «Новое время».

Любят английское образование и представители российского артистического бомонда. Так, актриса Нонна Гришаева отправила в одну из британских частных школ дочь от первого брака с актером и музыкантом Антоном Деровым Анастасию. Сейчас девушка продолжает образование в Лондонском университете на факультете графики и иллюстраций, сообщает «Преступная Россия».

Уехали учиться в Великобританию и Эрика Кикнадзе, приемная дочь телеведущего и шоумена Ивана Урганта , а также падчерица певца Стаса Михайлова Ева. Она поступила в King’s College London.

Успешные выпускники

Оксфорд был интересен дочери одного из богатейших российских миллиардеров Геннадия Тимченко Наталье, которая изучала там английскую литературу. Вторая дочка Тимченко, Ксения Франк училась в Шотландии, в University of Edinburgh.

Дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова и дочь вице-премьера Александра Хлопонина Любовь в свое время закончили Лондонскую школу экономики — London School of Economics. А вот Лондонский колледж искусств Courtauld Institute of Art дал образование и сыну вице-премьера Игоря Шувалова Евгению.

В Regent’s University London в начале 2000-х получал высшее образование сын влиятельного олигарха Бориса Ротенберга Роман. Там обучалась Екатерина, дочь олигарха Леонида Федуна , тесно связанного со спортом. А вот ее брат Антон учился в другом университете Соединенного королевства — University of Surrey.

И это далеко не полный перечень российских чиновников и олигархов, оплативших образование своих чад в Великобритании.

Вперед, за английским образованием!

Если британские привереды попросят детей российских олигархов и чиновников уехать на родину доучиваться, то наша страна утратит одну из лидирующих позиций среди получающих британское образование иностранцев. Как свидетельствует газета «Ведомости» , Россия вышла в число лидеров по количеству детей, поступивших в частные школы в Великобритании. Ссылаясь на данные консалтинговой компании Knight Frank, издание пишет, что с 2005 по 2017 год российских детей там стало больше на 77%: в 2005—2006 годы в частные английские школы поступили 343 ребенка из России, а в 2016—2017 годы — 608.

Таиланд, Малайзию и Нигерию. Всего в частных школах Великобритании сейчас обучаются более 3 тыс. россиян. Это пятое место в мире после Китая (7900 школьников), стран Европы (7200), Гонконга (4900) и США (3500). Однако новые поступления наших граждан в последний год заметно снизились по сравнению с 2015—2016 годами (753 человека), отмечает компания: по этой динамике Россия похожа на Испанию