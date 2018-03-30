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Ученики школы №446 узнали больше об электронных сервисах столицы на выставке
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Ученики школы №446 узнали больше об электронных сервисах столицы на выставке 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Школьники из пятого «Б» узнали о новой системе видеонаблюдения, которая позволяет найти любой дом в столице.
Также ребята попробовали организовать транспортное движение на перекрестке нового типа. На выставке «Умный город», которая проходила на ВДНХ, ученики школы №446 Соколиной горы узнали о различных электронных сервисах столицы, а также о технических новинках, которые вскоре появятся в столице. В частности, школьникам рассказали о возможностях в системах здравоохранения и образования, они смогли прокатиться на велосипедах по виртуальному городу, а также поучаствовать в экономической игре. Как сообщила классный руководитель пятиклассников Н. Папушкина, экскурсию стоит посетить всем учащимся столицы. Дети хорошо понимают после посещения подобных экспозиций, как именно работает сложная инфраструктура Москвы.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №446».
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