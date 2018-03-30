В Беларуси состоялась Республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку 

Минск, 29 марта /Синьхуа/ — В Беларуси прошла первая Республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку, в которой приняли участие 130 студентов, представляющих 10 республиканских вузов Беларуси.
После двухдневнего состязания первое место в категории «начальный уровень» завоевала третьекурсница филологического факультета БГУ Дарья Каравко. Победителем «среднего уровня» стала студентка Минского государственного лингвистического университета Юлия Левицкая. Среди конкурсантов «продвинутого уровня» диплом первой степени завоевал четверокурсник факультетта международных отношений БГУ Никита Крицук. Всем лауреатам олимпиады присуждены разовые стипендии посла КНР в Беларуси. —0—