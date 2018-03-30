В Соколиной горе прошло награждение выпускников «Серебряного университета»

Вручение дипломов выпускникам программы «Серебряный университет» состоялось в Московском центре качества образования на Семёновской площади.

Занятия стартовали в ноябре прошлого года. Пенсионеры в ходе обучения смогли не просто приобрести новые навыки и знания, но и найти новых знакомых, и узнать побольше о жителях других округов и районов. Жители столицы старшего поколения смогли поучаствовать в одном из курсов, организованных при участии Института непрерывного образования Московского государственного педагогического университета.

На занятиях пенсионерам предложили получить профессию «рабочий зеленого хозяйства», изучить культуру столицы, освоить иностранные языки, научиться делать авторских кукол, освоить декоративно-прикладное творчество в одной из его разновидностей и многое другое. В апреле начнется второй этап обучения, в котором планируют участвовать около девяти тысяч человек. Запланировано больше курсов для мужчин.

Жители Соколиной горы могут записаться на занятия «Серебряного университета» в филиале «Соколиная гора» ТЦСО «Сокольники».

Фото: предоставлено филиалом ТЦСО.