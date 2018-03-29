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ВШЭ не будет удалять записи студентов со встречи с Песковым
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ВШЭ не будет удалять записи студентов со встречи с Песковым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Появившиеся в сети записи фрагментов выступления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова перед студентами Высшей школы экономки были сделаны на мобильные телефоны самими учащимися, и удалять их университет не будет, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее в социальных сетях были опубликованы записи выступления Пескова на ток-шоу в Высшей школе экономики. В СМИ сообщалось, что мероприятие предполагалось в формате off the record.
"Студенты могли записывать фрагменты встречи на мобильные телефоны, а официальной записи не велось. Удалять записи студентов мы не будем", — сказал собеседник агентства.
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